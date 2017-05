Direkt aus dem Landeshaus Kiel : Die Landtagswahl SH 2017 - live im Video auf shz.de

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kiel/Flensburg | Was ist das Wichtigste am Wahlabend? Möglichst schnell Zahlen und Fakten. Und dann natürlich Stimmen und fundierte Einschätzungen. All das liefern wir ab 17.45 Uhr im Wahl-Livestream auf shz.de.

Peter Höver, landespolitischer Korrespondent des sh:z, und Wiebke Ledebrink, Moderatorin von Sat.1 Norddeutschland, berichten im Live-Video, direkt aus dem Foyer des Landeshauses. Von dort aus werden sie Prognosen und Hochrechnungen präsentieren und die Zahlen einordnen. Live vor der Kamera im Landesparlament werden sie Gewinner und Verlierer der Wahl interviewen und mit ihnen die Gründe für den Wahlausgang analysieren. Dazu kommen Bewegtbilder von den Wahlpartys, Stimmen und Stimmungen aus dem Land und natürlich immer wieder Zahlen und Grafiken.

Ergänzt wird die landespolitische Berichterstattung aus Kiel durch regionale und lokale Ergebnisse. Wie wurde in den Städten und Dörfern abgestimmt? Wo im Land sind welche Parteien besonders stark? Welche Regionen waren entscheidend für das landesweite Ergebnis?

Antworten auf diese Fragen wird Joachim Dreykluft direkt aus dem sh:z-Newsroom in Flensburg geben: „Durch unser dichtes Netz an Redaktionen im ganzen Land werden wir vom sh:z am Wahlabend die umfangreichste Berichterstattung über den Wahlausgang liefern können, auch im Bewegtbild”, sagt der Online-Chefredakteur des sh:z.

Hier geht es zu unserer Themenseite zur Landtagswahl 2017 in SH.

von shz.de

erstellt am 03.Mai.2017 | 17:21 Uhr