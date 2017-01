Kaltenkirchen : Landesparteitag der AfD: Keine Neuwahl der Landesliste

1 von 1 Foto: Markus Scholz, dpa 1 von 1

Kaltenkirchen | Augen zu und durch: Vier Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die AfD alle internen rechtlichen Bedenken gegen die Legitimität der Wahl ihrer Landtagskandidaten vom Tisch gewischt. Nach zum Teil lebhafter Debatte wies ein Parteitag in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) einen Antrag auf eine vollständige Neuwahl der im Oktober bereits teilweise gewählten Landesliste zurück. Zugleich scheiterte ein halbes Dutzend Abwahlanträge gegen einzelne Listen- und Wahlkreisbewerber.

Für einen entsprechenden Antrag stimmten 89 anwesenden Mitglieder der AfD, dagegen votierten 72, es gab elf Enthaltungen. Dutzende Mitglieder verließen nach der Abstimmung den Saal. Befürworter einer Neuwahl warnten vor dem Risiko, dass die AfD aufgrund möglicher Formfehler bei der Kandidatenaufstellung die Zulassung zur Landtagswahl am 7. Mai verfehlen könne. „Werden wir zur Landtagswahl nicht zugelassen, dann brauchen wir nie wieder eintreten, dann sind wir in Schleswig-Holstein politisch tot“, warnte Tim Rießen, Direktkandidaten der AfD in Ostholstein.

Gegner einer Neuwahl der Landesliste mahnten ihre Partei, „endlich zu Potte zu kommen.“ Dazu „müssen wir manchmal auch kalkulierte Risiken eingehen“, warb Silke Hammer vom Kreisverband Segeberg für die Nichtbefassung sämtlicher Abwahl- und Neuwahlanträge. Im Übrigen habe der Landesvorstand, dessen Führungsmitglieder auf den Plätzen eins bis fünf der Landesliste kandidierten „am meisten zu verlieren, wenn alles schiefgeht.“

Ob der Parteivorstand ordnungsgemäß gewählt ist, steht freilich noch auf einem anderen Blatt. Am 30. Januar entscheidet darüber das Landgericht Kiel. Kläger ist Ex-Landesvorsitzende Thomas Thomsen. Der zweifelt an, dass sein Nachfolger Jörg Nobis und dessen Co-Sprecher Bruno Hollnagel im April vergangenen Jahres rechtmäßig gewählt sind.

Die Streitpunkte innerhalb der Partei im Überblick:

Thomas Thomsen und sein Platz auf der Landesliste

Im Frühjahr 2016 tobt ein offener Machtkampf im Landesvorstand. Der damalige Vorsitzende Thomas Thomsen ist weitgehend isoliert, Kritiker werfen ihm vor, sich einen Platz auf der Landesliste frühzeitig sichern zu wollen. Thomsen verlässt - nachdem sich seine Niederlage abzeichnet - unter Protest mit seinen Anhängern den Landesparteitag im April und droht mit rechtlichen Schritten. Vor dem Landgericht Kiel reicht er tatsächlich Klage ein, der neugewählte Landesvorstand mit der Doppelspitze Bruno Hollnagel und Jörg Nobis sei nicht rechtmäßig gewählt. Bewusst seien etwa 30 Mitglieder nicht zum Parteitag eingeladen worden, so der Vorwurf.

Am 30. Januar will das Landgericht Kiel darüber endgültig entscheiden. Bei einer mündlichen Verhandlung am vergangenen Montag deutete die Vorsitzende Richterin aber an, die Klage werde wahrscheinlich abgewiesen. Eigentlich müsste das Gericht erst die Entscheidung eines parteiinternen Schiedsgerichts abwarten. Doch das kommt seit zehn Monaten einfach nicht zu Potte. Thomsen und andere Kritiker wie Nico Gallandt mutmaßen Absicht dahinter, dass das Schiedsgericht zeitweise mangels eines Richters nicht handlungsfähig war und bis heute keine Entscheidung vorliegt. Nobis dagegen spricht vom letzten Gefecht, dass Thomsen in der AfD führe.

Volker Schnurrbusch und der Streit um den Lebensmittelpunkt

Im Visier der Kritiker ist nicht nur der gesamte Landesvorstand, sondern vor allem der AfD-Landesvize und Pressesprecher Volker Schnurrbusch. Ihm werfen innerparteiliche Kritiker vor, niemals wirklich seinen Lebensmittelpunkt in Schleswig-Holstein gehabt zu haben - und das ist Grundvoraussetzung für Parteiämter im Norden. Schnurrbusch dagegen behauptet, von 2008 bis 2013 in Ahrensburg im Kreis Stormarn und seit 2013 in Schönwalde am Bungsberg (Kreis Ostholstein) gemeldet gewesen zu sein. Zudem habe er aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung in Hamburg.

Wie ein innerparteiliches Fallbeil kam jetzt ein Urteil des Landesschiedsgerichts über Schnurrbusch. Es erklärte seine Wahl als AfD-Landesvize für unwirksam, weil er seinen tatsächlichen Lebensmittelpunkt nicht in Schönwalde habe. Nach Auskunft der Nachbarn werde das Haus nur sporadisch bewohnt, erklärte das Gericht. Es verwies auf Angaben des Klägers, eines Parteimitglieds aus dem Kreisverband Herzogtum Lauenburg. Das Parteigericht hielt Schnurrbusch auch vor, zwei Jahre fälschlich als Mitglied des Kreisverbandes Stormarn agiert zu haben. Schnurrbusch versichert dagegen, seit 2008 in Schleswig-Holstein seinen Wohnsitz zu haben. Er will das AfD-Bundesschiedsgericht anrufen.

Abwahl-Anträge auch gegen Kandidaten aus Schleswig-Flensburg

Anträge auf Abwahl lagen dem Parteitag außerdem gegen den Direktkandidaten im Wahlkreis Schleswig-Kappeln, Jörg Christian Zemke, und den Direktkandidaten Frank Hansen im Wahlkreis Schleswig-Flensburger Land vor. Zemke werfen zwölf Mitglieder parteischädigendes Verhalten vor. Antragsteller ist sein Nachfolger als Kreisvorsitzender, Frank Hansen, Direktkandidat im Wahlkreis Schleswig-Flensburg-Land und Listenkandidat Nummer 8. Gegen ihn hat wiederum Zemke einen vierseitigen Abwahlantrag formuliert. Er und 14 andere Mitglieder werfen Hansen Verstöße gegen die Parteisatzung vor, so habe er zahlungsunwillige Mitglieder als Karteileichen mitgeschleppt. Im Antrag steht: „Herr Hansen ist unfähig, einen Kreisvorstand zu führen, dadurch ergibt sich auch seine politische und persönliche Nichteignung als Listenkandidat und Direktkandidat für ein Landtagsmandat.“

Nobis findet den Eindruck einer zerstrittenen AfD falsch. Lediglich rund 30 von fast 1000 AfD-Mitgliedern sorgten immer wieder für Querelen und würden am Ende überstimmt, sagt er.

Ein Beispiel für Frust und Abwendung von der AfD ist Gallandt aus Güster (Kreis Herzogtum Lauenburg), der zuvor 40 Jahre in der CDU war. Er hat gerade seinen sofortigen Austritt erklärt. Tenor seiner Kritik an der AfD: Undemokratischer parteiinterner Umgang und keinerlei politische Programmatik. „Hier verfolgen politische Tagelöhner die Absicht, sich auf Kosten der Allgemeinheit für eine Weile aushalten zu lassen“, sagt er. Wem mehr als ein politisches Thema einfalle, „das seit April 2016 aufgegriffen, innerparteilich breit in allen Kreisen diskutiert wurde, wo Lösungen beraten und durch die Landespartei beschlossen wurden, für den lobe ich eine Prämie von 500 Euro aus, so er dies mitteilt und belegt“.

von Peter Höver, Matthias Hoenig (dpa)

erstellt am 14.Jan.2017 | 12:39 Uhr