Erreger H5N5 und H5N8 : Land SH will Freilandhalter wegen Vogelgrippe entschädigen

Kiel | Wegen der anhaltenden Geflügelpest in Schleswig-Holstein hat Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Freiland-Geflügelhaltern eine Entschädigung in Aussicht gestellt. „Pro Betrieb können maximal 15.000 Euro erstattet werden“, sagte Habeck am Freitag.

Hintergrund ist, dass die Betriebe ihre Eier nach Ablauf einer Zwölf-Wochen-Frist ab Februar nach EU-Recht nicht mehr als Freilandeier vermarkten dürfen. Sie haben dadurch laut Habeck Einbußen von bis zu vier Cent pro Ei. Betroffen sind 57 Betriebe mit etwa einer Viertelmillion Tieren. Das sind 14 Prozent aller Legeplätze im Land.

„Auch knapp zwölf Wochen nach Ausbruch der Geflügelpest gibt es weiterhin keine Entwarnung“, sagte Landwirtschaftsminister Robert Habeck in Kiel. So brach die Tierseuche in Schleswig-Holstein Anfang dieser Woche in einem Putenmastbetrieb in Steinburg aus. Zudem werden nach wie vor bei toten Wildvögeln die Geflügelpest-Erreger nachgewiesen.

Hintergrund: Geflügelpest in Schleswig-Holstein Der Geflügelpest-Erreger des Subtyps H5N8 war am 8. November 2016 erstmals in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Seitdem wurde er in zwei Geflügelhaltungen in Schleswig-Holstein, darunter eine kleine Hobbyhaltung, nachgewiesen. Die Tiere wurden der Geflügelpest-Verordnung entsprechend getötet. Zudem gab es Nachweise der niedrigpathogenen aviären Influenza des Subtyps H5 in drei Tierhaltungen. Auch hier mussten die Tiere getötet werden, um zu verhindern, dass Viren des Subtyps H5 in dem Geflügel spontan zu einer hochpathogenen Form mutieren und sich weiterverbreiten. Auch bei einigen Wildvogelarten wurde die Geflügelpest nachgewiesen: Reiher-, Stock-, Eiderente, Säger, Gans, Möwe, Schwan, Seeadler, Bussard und Eulen.

Inzwischen gibt es zwei Subtypen: H5N8 und H5N5. Was sich hinter den Subtypen verbirgt lesen Sie hier. Auch bundes- und europaweit ist das Seuchengeschehen besorgniserregend: Obwohl bei weitem nicht alle tot aufgefundenen Wildvögel untersucht werden konnten, wurden bis zum 23.1. bundesweit fast 600 Fälle von H5N8 bei Wildvögeln und 42 Ausbrüche bei gehaltenen Vögeln (Geflügelhaltungen, Zoos und Tierparks) gemeldet. Auch auf europäischer Ebene werden täglich neue Fälle von HPAI bei Geflügel oder Wildvögeln gemeldet.

„Die Stallpflicht aufrecht zu erhalten, ist keine leichte Entscheidung. Wir wollen Freilandhaltung in diesem Land, weil sie dem Tierwohl und den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher am ehesten entspricht. Die Stallpflicht kann, darf und wird daher keine Dauerlösung sein“, sagte Habeck. „Aber um die Tiere im akuten Seuchengeschehen so gut wie möglich zu schützen und das Risiko der Ausbreitung zu verringern, ist sie neben anderen Schutzvorkehrungen erforderlich. “

Schleswig-Holstein sei komplett als Risikogebiet einzustufen. Das Seuchengeschehen sei hier nachweislich intensiv. „Erst, wenn die Geflügelpest über mehrere Wochen nicht mehr ausbricht – weder bei Hausgeflügel noch bei Wildvögeln, können wir sie aufheben lassen. Diese Situation ist derzeit aber nicht gegeben,“ sagte Habeck.

Zudem hat das Land für die nun zwingend notwendige Umdeklarierung auf Bodenhaltung Lösungen auf den Weg gebracht. Fast alle Legehennenhalter sind nach dem Legehennenbetriebsregistergesetz („LegRegG“) bereits alternativ auch als Bodenhaltung registriert. In neun Fällen sind diese Legehennenhaltungen nur als Freilandhaltung registriert. Hier wird das zuständige Landeslabor ohne Antragstellung und Gebührenerhebung die Registrierung ermöglichen. Zudem sollen vorhandene Verpackungen genutzt werden dürfen, ein Überkleben der Schilder wäre eine mögliche Variante.

von dpa/shz.de

erstellt am 27.Jan.2017 | 11:50 Uhr