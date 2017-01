ESC-Vorentscheid 2017 : Mit Videos: Helene Nissen – vom kleinen Hollingstedt auf die große Musikbühne

Wenn die junge Frau mit blondem Pferdeschwanz und Turnschuhen im Hollingstedter Laden zwischen Capri-Sonne und Cafétischen steht, fällt es noch etwas schwer, sich Helene Nissen auf einer großen, glitzernden ESC-Bühne in Kiew vorzustellen. Mit all dem Pomp, der dazu gehört. Wenn sie mit ihrer Stimme nicht nur die gemütliche Kaffeerunde von vier Frauen und den abendlichen Kundinnen, die ihr Brot in Scheiben schneiden lassen, bezaubern soll, sondern ein weltweites Millionenpublikum. Doch genau das ist das Ziel der 20-Jährigen. Und sie ist dem viel näher, als es auf den ersten Blick aussieht. Für den bundesweiten Vorentscheid hat sie schon Tausende Mitbewerber hinter sich gelassen und ist eine von fünf Sängern, die sich am 9. Februar erstmals im Fernsehen präsentieren. Und schon das verspricht, ein mehrstündiges Musikspektakel zu werden.

Welche Lieder sie beim Vorentscheid singen wird, weiß die zierliche Sängerin mit der überraschend soulig-kraftvollen Stimme noch nicht. Es gibt zwei Lieder, die jeweils ein wenig an Helene und die anderen vier Kandidaten angepasst werden. Ihre eigenen Songs wird sie also nicht singen dürfen – so persönlich wird es bei dem Event für die Massen dann doch nicht.

Dabei schreibt die 20-Jährige schon Lieder seit sie zwölf ist. Den Song „I don't belong to you“ verfasste sie für einen ehemaligen Freund. „Ich bin jetzt stark genug, loszulassen“, heißt es darin. Ob sie jetzt auch ihre Dorfjugend loslassen muss, wird sich noch zeigen. Noch ist sie zu Hause, im kleinen Hollingstedt – und versucht, das anstehende Bioreferat vorzubereiten, obwohl sie gerade jeden Tag irgendwelche Interviews geben muss. Mit shz.de hat sie sich in dem Café „De lütte Loden“ getroffen und eine Runde durch ihr Dorf gemacht, in dem sie mit Familie und Katze zu Hause ist. „Oje, sieht man dann die ganzen Katzenhaare?“, fragt Helene, als die Kamera läuft und fummelt ein wenig an ihrer schwarzen Strickjacke herum. Der Ort ihrer Kindheit könnte bald zum Startpunkt einer Musikkarriere werden. Denn hier lernte sie ihre Liebe zur Musik kennen.

Das dunkle achteckige Holz-Wartehäuschen im Zentrum des Dorfes ist schon ein wenig zum Running Gag geworden: die Bushaltestelle von Hollingstedt. Das würde sie bei einer Führung durch das Dorf unbedingt zeigen, hatte sie augenzwinkernd in einem Interview mit Bürger Lars Dietrich gesagt. Dabei pendelt die 20-Jährige mittlerweile mit dem Auto zur Berufsschule nach Schleswig. Mit Hollingstedt verbindet sie ihre Kindheit und das Draußen-Spielen, sagt Helene. „Mit einer Freundin habe ich früher Videos gemacht, wie wir auf Bäume am Feldweg geklettert sind“, erinnert sie sich. Auf dem Spielplatz des Dorfes stehen noch die gleichen Geräte wie früher: Die Rutsche, ein paar Klettergeräte, alles voller Regentropfen. Kinder spielen nicht draußen an diesem eisigen Januarnachmittag.

„Naja, man weiß ja nicht, was die Leute so hinterm Rücken reden“, sagt Helene und zuckt mit den Schultern. Ihre Freunde aus Hollingstedt, ihre Schulkameraden in Schleswig: Sie alle unterstützen sie in ihrem Traum vom ESC. Auch mit den Medien hat sie positive Erfahrungen gemacht. Lediglich ein ESC-Blog hat ihren Youtube-Kanal kritisiert, in dem sie in erster Linie selbstgefilmte, teils unscharfe Musikvideos reinstellt. „Die haben den Youtube-Kanal als Krämerladen bezeichnet“, sagt Helene. „Finde ich aber nicht schlimm, denn irgendwie ist er das ja auch.“ Mit dem Kanal stellt sie sich musikalisch vor, doch auch bei Castingshows hat Helene es schon mehrmals versucht. „Nur bei DSDS nicht, weil ich keine Sendung unterstützen möchte, in der man sich über geistig Behinderte lustig macht“, sagt Helene.

Beim Vorentscheid wird sie auch auf ihr Vorbild und Jury-Mitglied Lena Meyer-Landrut treffen, die selbst als junge Schülerin bei dem Mega-Spektakel mitmachte – und mit ihrem unverbrauchten Charme das Publikum begeisterte. Doch auch ihre vier Konkurrenten sind junge, frische Gesichter zwischen 19 und 28 Jahren. Man setzt beim ESC offenbar wieder auf den Lena-Effekt, auf das unentdeckte, natürliche Talent. Vielleicht kommt das ja diesmal aus Hollingstedt.

von Victoria Lippmann, Mira Nagar

erstellt am 13.Jan.2017 | 16:15 Uhr