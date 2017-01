Urteil im Mordfall Erna Ganz : Kommentar: Recht, aber nicht rechtens!

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Der heute 52-Jährige, der vor 35 Jahren Erna Ganz bestohlen und erstickt hatte, ist als Mörder verurteilt worden. Zu Recht. Trotzdem verließ der Mann das Gericht auf freiem Fuß. Unfassbar und eigentlich für niemanden mit einem auch nur geringfügig ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl zu verstehen. Für die Hinterbliebenen des Opfers, für Familienangehörige, für Freunde und Bekannte muss es sogar ein Schlag ins Gesicht sein.

von Dieter Schulz

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:35 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Natürlich ist der Verurteilte – obwohl auf freiem Fuß – kein freier Mann. Er ist in einem ordentlichen Prozess schuldig gesprochen, zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Und dieses Urteil ist kein Skandal. Obwohl der Täter alle Entschuldigungsklischees bediente – schwere Jugend, Alkohol- und Drogenprobleme – erkannte das Gericht auf die schwerste Straftat: Mord. Und die Flensburger Richter schöpften in diesem Fall das mögliche Strafmaß sogar maximal aus – ebenfalls zu Recht. Härter konnte das Verbrechen nicht gesühnt werden. Grund dafür ist – wider allen Gerechtigkeitsempfindens – die Tatsache, dass der Mörder in seiner Jugend anschließend noch ein zweites Mal getötet und dafür bereits acht Jahre in Haft verbüßt hatte. Und mehr als zehn Jahre Gefängnis erlaubt das Jugendrecht nicht.Zwei Tote und ein Schuldiger, der nach dem Prozess unbehelligt auf die Straße geht, ein Mörder mitten unter uns. Das ist Recht, wenn auch auf keinen Fall gerecht. Doch Gerechtigkeit ist einzig und allein eine moralische Größe. Die Stärke unseres Rechtssystems besteht eben genau darin, nicht willkürlich nach der wortwörtlichen Unfassbarkeit eines Verbrechens zu bestrafen. Das Gesetz hat für Jugendliche die Haftzeit begrenzt, um ihnen eine zweite Chance zu ermöglichen. Nach allem, was man weiß, hat der Mörder von Erna Ganz diese zweite Chance genutzt. Allerdings erst nach einem zweiten Verbrechen und obwohl er sie nicht verdient hätte.