Jeden Monat eine neue Welt -> Gern Freisteller mit Büchern

Angeregt sitzen die vier Frauen an einem Tisch zwischen hohen Bücherregalen. Es riecht nach Papier, Druckerschwärze und -farbe. Und ein wenig auch nach Kaffee. Auf der Suche nach einer besonders spannenden Stelle blättert Lisbeth Damm Petersen in „Kirsebærtræet“, der dänischen Ausgabe des Romans „Altes Land“.

Der Bestseller der deutschen Autorin Dörte Hansen ist heute Thema im Lesekreis, dem die pensionierte Lehrerin angehört. Seit fast zehn Jahren trifft sie sich einmal im Monat in der Bibliothek im süddänischen Sønderborg mit ihren eigentlich sieben Lektürefreundinnen, um ihre neuesten Leseerfahrungen auszutauschen.

Zwei Stunden lang wird angeregt diskutiert: Wer ist die Autorin? Welches Schicksal erleidet die Heldin bei ihrer Flucht? Wie realistisch sind die historischen Schilderungen im „Alten Land“? Sind die Menschen in der Obstregion bei Hamburg wirklich verschlossen? „Das Spannende ist, dass wir uns immer ergänzen“, schildert Rita Poulsen vom Lesekreis ihre Erfahrungen. „Wir haben ja alle verschiedene Voraussetzungen – so trägt jeder seinen eigenen Hintergrund bei. Das macht Bücher und Leseerlebnis vielfältiger. Man sieht wirklich mehr“, sagt die ausgebildete Grafikdesignerin.

Denn unabhängig vom Bildungshintergrund, ob mit Ausbildung oder Studium, im Beruf stehend, Hausfrau oder Rentner – alle eint die Liebe zum Buch und seinen oft unbekannten neuen Welten.

Mit ihrer Leidenschaft für gute Bücher sind Lisbeth Damm und die anderen Lesekreis-Mitglieder keine Ausnahme: „Allein bei uns in der Kommune Sønderborg gibt es etwa 100 Literaturkreise“, sagt Óluva Isaksen. Landesweit sind es mehr als 1300 – Tendenz steigend.

Die Bibliothekarin muss es wissen: Seit 2007 ist die 62-jährige verantwortliche Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Gründung und Leitung eines Lesekreises.

Isaksen gibt Tipps für neue Bücher und Hinweise zu Sekundärliteratur oder Hilfsmitteln. „Und ich kann fast jedes Buch für Gruppen von bis zu acht Leser kurzfristig besorgen“, so die Lesekreis-Koordinatorin. Meist seien dies Romane oder Biografien. Dabei sind Themen und Ländern keine Grenzen gesetzt – dänische Autoren sind ebenso dabei wie nordische oder internationale.

Vier Wochen dauert die Lektüre, dann steht in der Regel das nächste Treffen mit Diskussion und Austausch an. „So öffnen sich uns Monat für Monat neue Welten und Ideen, die man sonst nie kennengelernt hätte“, freut sich Mitglied Vera Mou Kleffel.

Dass dabei unterschiedliche Ansichten und Meinungen aufeinander treffen können, gilt allen als Bereicherung, findet Mou Kleffel, die sich als Buchhalterin im Alltag eher Zahlen und Bilanzen kümmert: „Jeder liest anders, nicht zuletzt aufgrund seiner Bildung und Herkunft. Aber genau deshalb sieht man dank der so verschiedenen Lesarten einfach mehr.“

So werde mitunter angeregt diskutiert und gestritten, ohne andere Meinungen per se abzulehnen. „Anders als im Internet, wo immer mehr Menschen in Foren nur noch ihre eigenen Vorurteile bestätigt finden wollen“, moniert Mou Kleffel.

Während einige Lesekreise ihre Bücher selbst auswählen, lassen sich andere gern von den Profis der Bibliotheken beraten. Ein pädagogischer Anspruch fehlt dabei nicht. „Wir sagen immer, dass gute Lektüre Denken und Weltbild verändern kann“, sagt Hanne Merete Sørensen. Darum stünden in der Regel auch keine Liebesromane und nur selten Krimis auf dem Leseplan, erklärt die 55 Jahre alte stellvertretende Leiterin der Sønderborg Bibliotek.

Offen aber seien alle Leseclubs für Themen und Texte aus einem persönlichen Anlass, die von Glück bis zu Trennung oder Tod eines nahen Angehörigen reichen könnten. Dass rund 90 Prozent Frauen den klassischen Lesegruppen angehören, bestätigt Sørensen.

Anders sei das Verhältnis meist nur in wissenschaftlichen Lesekreisen oder sogenannten Debattierclubs, in denen etwa politische oder geschichtliche Themen wie der Kalte Krieg auf dem Programm stünden – dort gibt es in der Regel einen deutlichen Männerüberschuss.

Eines haben alle gemeinsam: Die Liebe zum gedruckten, physischen Buch. „Ich liebe Papier. Ein eBook oder ein Tablet nähme ich nie in die Hände“, bestätigt Lesekreis-Gründungsmitglied Hanne Ebbesen, während sich der Kaffeeduft im Bibliotheksraum allmählich verstärkt.

Dass das gemeinsame Lesen gern mit Kaffee und Brötchen oder Kuchen abgeschlossen wird, fördert die Gemeinsamkeit und stimmt nach womöglich angeregter Kontroverse nicht selten wieder versöhnlich.

„Hygge", die derzeit so beliebte dänische Gemütlichkeit, ist auch bei vielen Lesekreisen fester Bestandteil. Doch Lisbeth Damm Petersen stellt auch klar: „Lesen muss, Hygge darf sein. Schließlich sind wir ein Lesekreis und kein Damenkränzchen." Und nach dem Kaffee wartet schon das nächste Buch.





von Ann-Kathrin Gellner

erstellt am 15.Jan.2017 | 15:52 Uhr