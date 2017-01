Segelschulschiff der Marine : Gorch Fock droht das Aus

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Flensburg/Kiel | Ob die „Gorch Fock“ weiterhin für die Deutsche Marine in See stechen wird, ist offenbar unklar. Das Verteidigungsministerium prüft, ob das Segelschulschiff außer Dienst gestellt wird. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Hintergrund sind dem Bericht zufolge stark gestiegene Kosten für die Reparaturen an dem Schiff. So soll der Reparaturbedarf inzwischen bei 35 Millionen Euro liegen, wie der NDR unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet – das ist gut dreimal mehr als noch Anfang 2016 angenommen.

Der CDU-Verteidigungsexperte und Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens bestätigte am Montag gegenüber shz.de den NDR-Bericht: „Ende dieser Woche wird es voraussichtlich eine Entscheidung geben, wie es mit der Gorch Fock weitergeht“, sagte er. Dann werde klar sein, ob sich eine Reparatur lohne oder ein Neubau günstiger wäre. „Ich hoffe aber, dass die ‚Gorch Fock‘ repariert wird“, sagte Gädechens.

Auch der Bund der Steuerzahler hält die aufwendigen Reparaturen des Segelschulschiffs für Geldverschwendung. Ein Neubau wäre günstiger, heißt es im Schwarzbuch 2016/17.

Die „Gorch Fock“, die in der Ausbildung bei der Marine eingesetzt wird, ist der Marineschule Flensburg unterstellt. Ihr Heimathafen ist Kiel.

von bg/shz.de

erstellt am 23.Jan.2017 | 21:03 Uhr