Lauenburg : Freundin erwürgt: Mutmaßlicher Täter saß schon im Gefängnis

Lauenburg | Damian O., der zugegeben hat, am Montag seine Freundin Jessica N. in Lauenburg erwürgt und ihr anschließend noch mehrere Messerstiche zugefügt zu haben, hätte eigentlich zum Zeitpunkt der Tat im Gefängnis sitzen können. Wenn das Amtsgericht 2013 seinem Wunsch nach einer vierjährigen Haftstrafe nachgekommen wäre. Denn O. hatte im August 2012 mit einer Machete bewaffnet eine Spielhalle in Lauenburg überfallen und ausgeraubt. Zuvor hatte er bereits mit einem Staubsaugerrohr einen Mann bedroht. Im April 2013 musste er sich deshalb vor Gericht verantworten.

„Hören Sie nicht auf meinen Anwalt. Verurteilen Sie mich zu viereinhalb Jahren Haft", hatte Damian O. an den Richter geschrieben. Der heute 25 Jahre alte Mann saß zu dem Zeitpunkt in Schleswig in Untersuchungshaft. Vor seinem Prozess schrieb er zu Weihnachten 2012 an den Richter und bat um die Haftstrafe, um sich zu ändern. „Unüberlegt und dumm“ seien die Taten gewesen, hatte der junge Mann damals erkannt und vor Gericht erklärt. In viereinhalb Jahren, so O.’s Rechnung, könnte er im Gefängnis nicht nur seinen Schulabschluss nachholen, sondern auch eine Berufsausbildung machen und anschließend an einem anderen Ort ganz neu anfangen.

Wahrscheinlich durch Kokain aufgeputscht hatte O. in der Spielhalle, die er regelmäßig besuchte, eine Machete gezückt und die Tageseinnahmen gefordert. Die Waffe trug er laut eigenen Angaben vor Gericht ständig versteckt im Hosenbein mit sich herum. 1600 Euro Beute hatte er gemacht.

Letztendlich hatte das Amtsgericht O. zu zweieinhalb Jahre Haft verurteilt. Begründung des Gerichts, dem Wunsch des Angeklagten nicht zu folgen: „Viereinhalb Jahre Haft wären übers Ziel hinausgeschossen.“ Das bedeutete trotzdem eine Chance für ihn. „Er muss nun zeigen, ob er sie auch nutzen kann“, hatte der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe des Kreises, die O. während seiner Haft begleitete, zum damaligen Urteil gesagt. O. sollte so auch seine Drogenprobleme in den Griff bekommen. Seit er zwölf Jahre alt war, hatte er Marihuana, Kokain und Alkohol konsumiert, kam in dem früheren Prozess heraus.

Aufgewachsen war O. nach dem frühen Tod seiner Mutter bei der Großmutter in Polen. Als er sieben Jahre alt war, holte ihn sein Vater nach Hamburg. O. erinnerte sich 2013 vor Gericht: „Es gab jeden Tag Prügel.“ Der Junge kehrte zurück nach Polen, kam als Zwölfjähriger erneut zum Vater. Der hatte geheiratet, doch auch mit der Stiefmutter gab es Streit. Der Zwölfjährige begann, Joints zu rauchen und Alkohol zu trinken. Das Jugendamt schritt ein und O. lernte bis zu seinem 18. Geburtstag mehrere Heime kennen. Vor drei Jahren kam er in Therapie.

Jessica N. wäre für den 25-Jährigen eine weitere große Chance gewesen. Doch angeblich wollte sich die 27-Jährige nach Erklärungen von Bekannten nun endgültig von ihrem Freund trennen. Wahrscheinlich ihr Todesurteil.

„Der Beschuldigte hat über seine erste Erklärung gegenüber der Polizei, seine Freundin umgebracht zu haben, keine weitere Aussage gemacht. Er hat jetzt einen Verteidiger und berät sich mit dem“, erklärte am Donnerstag Ulla Hingst von der Lübecker Staatsanwaltschaft. „Wir arbeiten daran, den genauen Tathergang zu klären“, sagte sie weiter.

Wahrscheinlich in drei Monaten werde man Anklage gegen Damian O. erheben, in einem halben Jahr könnte der Prozess gegen den 25-Jährigen starten. Solange bleibt er in Untersuchungshaft.

