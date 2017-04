Lauenburg : Feuer in Weingartenschule - vermutlich Brandstiftung

Lauenburg | Von wegen „Hurra, Hurra, die Schule brennt!“ Das wurde in der Lauenburger Weingartenschule am Freitagnachmittag bitterer Ernst. Um 14.07 Uhr wurde die Feuerwehr angefordert, im Erdgeschoss brannte es in einem Sanitärraum.

„Die Lehrkräfte hatten vorbildlich reagiert und die 40 Schüler aus dem betroffenen Bereich bis zu unserem Eintreffen bereits sicher auf den Sammelplatz begleitet“, sagte Feuerwehrchef Lars Heuer. 25 Retter waren mit sieben Fahrzeugen angerückt.

„Zwei Trupps, die sich durch Atemschutzgeräte gegen die starke Rauchentwicklung geschützt hatten, bekamen den Brand schnell unter Kontrolle, aber das Treppenhaus war schon stark verraucht“, so Heuer. Ursache des Feuers dürfte nach ersten Erkenntnissen eine Brandstiftung an einem Papierkorb gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

erstellt am 28.Apr.2017 | 17:22 Uhr