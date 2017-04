Zu Besuch in einer Konfetti-Firma : Wo die bunten Schnipsel herkommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Felix Kästle, dpa 1 von 1

Näfels | Auf Feiern flattert es durch die Luft: Konfetti. An Silvester und zu Geburtstagsfeiern werden die bunten Schnipsel besonders gern in die Höhe geworfen. Doch wie werden die Papierschnipsel eigentlich hergestellt? Zu Besuch in einer Konfetti-Firma.

Wenn Hans Rudolf Streiff Konfetti macht, ist es laut in seiner Fabrik. Die riesige Maschine, die er dazu benutzt, steht mitten in einer großen Halle und macht: bumm, bumm, bumm, bumm. Hans Rudolf Streiff hat sie vor vielen Jahren selbst erfunden und mit seinen Freunden zusammen gebaut. Seitdem macht er im Nachbarland der Schweiz viel Konfetti und verkauft es auch nach Deutschland.

Die Maschine arbeitet fast von allein. An einem ihrer Enden hängen dicke Rollen mit Papier in einem Metallgerüst. Von dort werden die Blätter abgewickelt und in langen Bahnen zum Stanzbereich geführt.

Der Stanzbereich hängt in der Mitte der riesigen Maschine. Er besteht aus einer Metallstange, auf der viele kleine Stangen aus Stahl befestigt sind. Ein bisschen sieht das aus wie ein langgezogener Igel.

„Der nächste Schritt der Maschine funktioniert ganz ähnlich wie ein Locher, mit dem man zu Hause Löcher in Papier stampfen kann“, sagt Hans Rudolf Streiff.

Die Stangen drücken sich durch das Papier, heraus fallen kleine Papierschnipsel - das Konfetti. Sie werden aufgefangen und auf einem Laufband zum Ende der Maschine gebracht. Dort rieseln sie dann in Plastiktüten und Plastiksäcke.

Eine Mitarbeiterin der Firma steht daneben, klebt Etiketten auf die Tüten und legt sie in einen Karton. Nun ist das Konfetti fertig zum Verschicken. Von der Firma aus gehen die Pakete an Kunden in der Schweiz, in Deutschland und in viele andere Ländern. Neben dem Konfetti verkauft Hans Rudolf Streiff auch noch andere Sachen, zum Beispiel Fahnen und Girlanden.

Konfetti stellen er und seine Kollegen in verschiedenen Farben her. „Rot, Blau, Gelb, sogar Schwarz haben wir“, sagt er. An diesem Tag machen sie grünes Konfetti. Viele Kartons mit Tüten voll grünem Schnipsel stehen schon neben der Maschine. Sie ist den ganzen Vormittag gelaufen.

Vor Silvester und vor Fasching haben er und seine Mitarbeiter der Firma besonders viel zu tun: Denn zu diesen Zeiten wollen viele Menschen Konfetti kaufen. Deswegen wird dann auch besonders viel Konfetti hergestellt.

von Kathrin Drinkuth, dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 15:29 Uhr