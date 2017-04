Schleswig-Holstein : Erpresser-Angriffe von Hackern immer massiver

Kiel | Während der Streit zwischen den USA und Russland über Cyber-Attacken im amerikanischen Wahlkampf an Schärfe zunimmt, wächst die Angst vor Hacker-Angriffen auch im Norden. Allein der IT-Dienstleister Dataport, der in Schleswig-Holstein und Hamburg 70.000 Rechner aller Landesbehörden und teils von Kommunalverwaltungen betreut, musste im alten Jahr per Virenscanner rund 1000 Hacker-Angriffe abwehren.

„Vor allem die Angriffe mit Erpressungs-Trojanern sind 2016 massiv geworden“, beobachtet Dataport-Sprecherin Britta Heinrich. Dabei tarnen sich Schadprogramme als Anhang einer E-Mail, etwa als Bewerbungsschreiben. Geöffnet, machen sie nicht nur den Rechner unbrauchbar – sondern greifen auf die gespeicherten Daten zu. Diese nehmen die Hacker-Programme als „Geisel“ – und bieten dem Rechner-Benutzer an, bei Überweisung eines Geldbetrags die Beschädigung rückgängig zu machen. Auch drei PCs des Landespolizeiamts und einer des Statistikamts Nord waren davon im Dezember laut Dataport betroffen. Den Fachleuten zufolge handelte es sich bisher stets um Zufallstreffer von wahllosen Massenangriffen. Gezielte Angriffe sind nicht bekannt.

„Wenn man sich vornimmt, einer Verwaltung Schaden zuzufügen, sind viele nicht so aufgestellt, dass sie sich wehren können“, warnt die Landes-Datenschutzbeauftragte Marit Hansen. „Das Sicherheitsrisiko ist gestiegen. Bei den Schutzvorkehrungen leben viele von der Hand in den Mund“. Denn die Angreifer hecken immer neue Tricks aus. Allein bei den zehn meistverwendeten Software-Programmen ist die Zahl der bekannten Schwachstellen binnen zweier Jahre von 1000 auf 1600 gestiegen. „IT-Sicherheit darf nicht nur nebenbei und zufällig laufen. Sie braucht Ressourcen, und das kostet Geld“, ruft Hansen zu Investitionen auf. Sie warnt davor, dass die Steuerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten über das Smartphone zum neuen Einfallstor für Daten-Angriffe wird.

„Wir haben schon von Firmen gehört, die aufgrund von Angriffen praktisch handlungsunfähig waren“, heißt es bei der IHK Flensburg. Sebastian Schulze, Sprecher des Unternehmensverbands Nord, verdeutlicht: „Gerade kleinere Unternehmen, die das Thema in der Vergangenheit etwas auf die längere Bank geschoben haben, sehen durch immer häufigere Bedrohungsszenarien akuten Handlungsbedarf.“

Beim Energie- und Wasserversorger Hansewerk übt ein eigener Krisenstab sogar simulierte IT-Angriffe so regelmäßig wie etwa das Krisen-Szenario bei einer Kraftwerks-Explosion. Hansewerk unterhält eigens ein 7500 Kilometer langes Breitband-Netz zur internen Kommunikation.

Das Landeskriminalamt verfügt über keine aussagekräftige Statistik zu strafrechtlich relevanten Hacker-Angriffen – verweist aber auf Ermittlungserfolge. Dazu zählten mehrere Durchsuchungen bei Tätern, die gestohlene Daten – etwa für Kreditkarten – im Internet in Untergrund-Foren verkaufen oder für Online-Drogenhandel nutzen wollten. In einem extrem aufwändigen Verfahren hat das LKA unlängst einen Hacker identifiziert, der in die Datenbanken von Unternehmen aus ganz Deutschland eindrang und die Firmen dann mit der Drohung erpresste, diese Daten zu veröffentlichen.

von Frank Jung

erstellt am 08.Jan.2017 | 18:40 Uhr

