Prozess in Schleswig : „Die Tat hat mich verfolgt“: Angeklagter im Fall Erna Ganz legt Geständnis ab

1 von 1 Foto: Ove Jensen 1 von 1

Schleswig | Im Prozess um den Mord an einer Schleswiger Rentnerin Erna Ganz vor 35 Jahren hat der 52-jährige Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Die 73-Jährige habe um Hilfe gerufen, „sodass ich in Panik geriet (...) und ihr ein Sofakissen auf das Gesicht drückte“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme, die der Verteidiger des Mannes am Dienstag vor dem Flensburger Landgericht verlas. Er habe eine „schlimme Phase“ durchgemacht, viel Alkohol und Drogen konsumiert.

Der Fall Erna Ganz sorgte für Schlagzeilen - weil er 34 Jahre nach der Tat aufgeklärt wurde. Mit Hilfe eines DNA-Abgleichs gelang den Ermittlern der Durchbruch.

Wohl unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen, habe er geklingelt, um die Frau zu bestehlen. „Ich wollte nicht, dass sie stirbt.“ Dass er auch sexuelle Handlungen an dem Opfer vorgenommen haben soll, sei für ihn „nicht mehr nachvollziehbar“. „Besonders vor dem Hintergrund, dass ich damals erst 17 war.“ Deswegen findet die Verhandlung auch vor dem Jugendgericht und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Eine Spermaspur hatte den Mann laut Staatsanwaltschaft erst im Sommer 2016 überführt. Als ihm seine Schwester am Telefon von der DNA-Probe berichtete, die er bei der Polizei abgeben sollte, sei er in Richtung Frankreich gefahren, habe seiner Partnerin eine Abschiedsnachricht geschickt und das Handy ausgeschaltet. Kurze Zeit später nahmen ihn Polizisten in einem Saarbrücker Hotel fest. Seit 2012 hatten die Ermittler wieder intensiver an dem lange ungeklärten Fall gearbeitet und unter anderem mit einem Massen-Gentest nach dem Täter gefahndet.

Im Gespräch mit der Vorsitzenden Richterin Birte Babener sagte der angeklagte Familienvater aus Ostholstein nun: „Mir ist das die ganzen Jahre nicht aus dem Kopf gegangen. (...) Auf der Arbeit, nach der Arbeit habe ich mich zulaufen lassen. Ich kam damit nicht fertig.“ Der 1986 bereits wegen Tötung eines Siebenjährigen zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilte Mann habe Angst gehabt, wegen der Tat aus dem Juni 1982 wieder ins Gefängnis zu müssen. „Die Tat hat mich verfolgt. Ich habe Unrecht getan“, sagte der Angeklagte, der angab, seit seiner Kindheit auf sich gestellt gewesen zu sein. Mit seiner Schwester wohnte er jahrelang in einem Heim.

Was das Verbrechen innerlich bei ihm auslöste? „Trauer.“ Die Vernehmung bei der Polizei sei befreiend gewesen. Was in der Wohnung der Rentnerin genau abgelaufen ist, daran konnte sich der Angeklagte dort und vor Gericht aber nicht mehr genau erinnern. „Das ist auch ne ganz schöne Zeit her, über 30 Jahre.“ Hinzu komme, dass es ihm nicht leicht falle, über die Tat zu reden, sagte der Angeklagte. „Ich spreche nicht mal mit meiner eigenen Familie.“ Seine Festnahme riss ihn plötzlich aus Familie und Beruf.

In einem in der Verhandlung vorgelesenen Brief seiner Partnerin und Kinder versicherte ihm seine Lebensgefährtin erst vor wenigen Tagen aber: „Egal, was dabei rauskommt, ich liebe Dich.“

1986 erwürgt der Angeklagte einen Siebenjährigen - dessen Eltern können bis heute nicht darüber sprechen

Zum Prozess-Auftakt in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass der Angeklagte auch den siebenjährigen Jungen erwürgt hat. Der tote Schüler aus Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist ein Fall, an den nur wenige sich noch erinnern, der weitgehend in Vergessenheit geraten ist.

Und doch ist er eine herzzerreißende Tragödie: Der kleine Malte war am frühen Nachmittag des 10. Juni 1985 losgeradelt, um Kaugummi aus einem Automaten zu ziehen. Unweit seines Elternhauses in einem schmucken Neubaugebiet begegnete er dem Mann, der ihn tötete. Es ist Werner W. (Name geändert), der sich jetzt vor dem Flensburger Landgericht verantworten muss. Drei Jahre zuvor soll er Rentnerin Erna Ganz mit einem Kissen erstickt haben. Der junge Mann mit Alkohol- und Drogenproblemen war nach Oldenburg gezogen und wurde, damals 20 Jahre alt, vom städtischen Bauhof als Arbeiter eingestellt.

An diesem regnerischen und ungewöhnlich kühlen Sommertag war Werner W. mit einem Böschungsrasenmäher in das Neubaugebiet geschickt worden. Im Prozess wird er später erklären, der Junge habe ihn angesprochen, als er die Messer an dem Mäher wechselte. Ob das stimmt, kann niemand sagen, vielleicht hat auch Werner W. den Schüler angehalten.

Als Malte nach zwei Stunden noch immer nicht von seinem Ausflug zurück ist, suchen Eltern und Nachbarn die Umgebung ab, schalten schließlich die Polizei ein. Gegen halb zehn wird der Junge gefunden. Er liegt tot im Gebüsch am Rande eines Wassergrabens.

„Soweit ich mich erinnere, trug der Vater selbst seinen toten Sohn aus der Schonung“, erzählt eine Zeitungsreporterin, die damals vor Ort war. „Es war eine furchtbare Tragödie, auch weil die Mutter des Jungen gerade erneut schwanger war.“ Maltes Kleidung ist vollkommen verschmutzt und nass. Aber er ist nicht ertrunken, vielmehr ergibt die Obduktion, dass er erwürgt wurde. Die Beamten vermuten zunächst, Spielkameraden könnten ihn getötet haben.

Schon kurz nach dem Fund der Leiche wird der Bauhofmitarbeiter als Zeuge vernommen. Für die Polizei ist Werner W. wichtig, weil er Malte als letzter lebend gesehen hat. Schnell kommen den Beamten der Mordkommission jedoch Zweifel an den Aussagen des jungen Mannes. Während es im Fall Erna Ganz erst nach 35 Jahren gelungen ist, Werner W. als Verdächtigen zu ermitteln, wird er in Oldenburg bereits nach vier Tagen als Tatverdächtiger eingestuft und verhaftet.

Der Prozess findet vor der Jugendstrafkammer des Lübecker Landgerichts statt, das Urteil fällt am 4. März 1986: Acht Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert, das Gericht aber sah es als erwiesen an, dass Werner W. den Jungen erwürgte. Bei der Höhe des Strafmaßes und der Begründung folgten die Richter dem Plädoyer des Staatsanwalts.

Werner W. bestritt die Tat, hatte in der Verhandlung erklärt: „Nachdem der Junge mich angesprochen hat, habe ich ihn aus den Augen verloren und wenig später leblos im Gras liegen gesehen.“ Aus Angst, für den Täter gehalten zu werden, habe er Malte aufgehoben und an der Böschung des Grabens abgelegt. Das Gericht hält diese Erklärung für wenig glaubhaft. „Statt den Jungen zum Graben zu schleppen, hätte nichts näher gelegen, als schnell Hilfe zu holen“, sagte der Vorsitzende Richter. Hinzu komme, dass der Angeklagte bei der Kripo wiederholt beteuert habe: „Das habe ich nicht gewollt.“

Warum musste der kleine Malte sterben? Das Motiv ist bis heute unklar. Und es ist offen, ob sich der Täter im aktuellen Prozess zu einer Erklärung durchringen wird. Die Eltern von Malte leben noch heute in Oldenburg. Sein Vater sagt: „Wir haben in der Zeitung von dem Prozess in Flensburg gelesen, und uns war sofort klar, dass es um unseren Jungen geht. Obwohl es so lange her ist, kommt alles wieder hoch. Sprechen können wir deshalb auch heute noch nicht darüber.“

Ist Werner W. möglicherweise noch für weitere ungeklärte Todesfälle verantwortlich? Ulrike Stahlmann-Liebelt, Sprecherin der Flensburger Staatsanwaltschaft: „Das hat die Polizei überprüft, es gibt keine weiteren Erkenntnisse.“

(Mit dpa)

von Eckard Gehm

erstellt am 17.Jan.2017 | 12:11 Uhr