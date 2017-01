HSH-Dilemma : Die Finanzministerin, die große Wirtschaft und eine Tasse Tee

1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Munkbrarup | Die Finanzministerin kommt zu spät. Acht Minuten nach der vereinbarten Zeit steht Monika Heinold im Wohnzimmer von Brigitte Thoms in Munkbrarup bei Flensburg. Gut zwei Wochen ist es her, als Thoms wieder einmal über die HSH Nordbank und das Portfolio fauler Kredite in der Zeitung las, die das Land vom Kriseninstitut übernommen hat. Wieder einmal ging es um drohende Milliarden-Verluste. Wieder einmal konnte Thoms es nicht fassen. Sie griff zum Laptop und schrieb einen Leserbrief: „Alle wissen doch, dass das Geld weg ist und nicht wiederkommt“, tippte die gebürtige Sylterin. „Alle einfachen Leute, so wie wir. Nur die da oben wissen es nicht, weil sie unbeirrbar an das Gute glauben. Sie sollen ruhig mal zu uns kommen auf einen Tee, da könnten sie eine Menge lernen.“ Zwei Wochen später steht Heinold bei Thoms im Wohnzimmer. „Ich bin die da oben“, sagt die Finanzministerin.

Thoms hat aufgedeckt. Drei Kannen mit Tee, blaue Servietten, Gebäck, weißes Porzellan. Dazwischen steht eine Flasche mit Jagertee. In früheren Jahren saßen bis zu sieben Kinder um den Tisch herum. Da sei es mitunter hoch hergegangen, erzählt die gebürtige Sylterin. Jetzt sitzen Heinold und sie auf einer hellen Holzbank am Kopfende des Tisches. Für den Rücken gibt es blau-weiße Kissen mit der Aufschrift „Sweet home“. Die Wand hinter Heinold zieren Malereien norddeutscher Landschaften.

Heinold erzählt, wie es zu der Misere der Bank kommen konnte. Sie geht zurück in die Jahre 2002/2003, als die EU die Gewährträgerhaftung der Länder kippte und die HSH Nordbank sich in der Folge zum größten Schiffsfinanzierer der Welt aufschwang, ins internationale Immobilien-Geschäft einstieg – und sich am Ende verhob. „Die Bank gehört uns“, sagt Heinold. Es ist das erste Mal, dass Heinold diesen Satz sagt. Doch es wird an diesem Abend nicht das letzte Mal gewesen sein. Dieser Satz ist ihr wichtig. Wenn von Abwicklung die Rede sei, würden die Menschen oft glauben, man könne den Schlüssel umdrehen und dann hieße es „Tschüss“. Doch so sei das nicht. Eigentum verpflichte. „Das gehört alles uns“, sagt sie – alles, die Bank, mit ihren Zahlen, Konten, Krediten und Schulden. „Jetzt kommen ihre guten Ratschläge“, sagt sie an Thoms gewandt.

Brigitte Thoms kommt ins Erzählen. „Ich kann das manchmal alles irgendwie gar nicht glauben“, sagt sie. Heinold lacht. „Das ist leider so“, sagt Thoms. Sie sei kein Bank-Fachmann. „Ich habe studiert, ich kann mir schon etwas komplizierte Vorgänge erschließen.“ Oft habe sie ihre Mutter im Ohr, die ihr früher auf platt oft gesagt habe: Die da oben, die machen eh, was sie wollen. Das komme ihr immer wieder in Erinnerung – und damit das Gefühl: „Wir können eh nichts machen.“ Das Geld, es sei einfach immer weg – und die Summen bei der HSH Nordbank unvorstellbar.

Dann greift sie nach einem Foto. „Das ist die neueste Ausgabe.“ Sie gibt das Bild der Ministerin. Das Foto zeigt ein Baby. Es ist das jüngste ihrer neun Enkelkinder. Heinold ist verzückt. „Wir sind nicht nur Eltern, wir sind auch Großeltern“, sagt Thoms. Und sie gibt Heinold zu verstehen: Sie ist in Sorge.

Thoms geht es nicht um Schuld-Fragen, sondern um Resignation. Bei ihr selbst und bei vielen anderen Menschen. Die HSH Nordbank ist fast so etwas wie ein Synonym geworden. „Es ist für uns einfache Leute inzwischen normal, das Geld verschwindet“, sagt die Frau in Munkbrarup. „Wir fahren auf kaputten Straßen, die Züge sind nicht mehr pünktlich, der Kanaltunnel hat nur eine Röhre – wenn wir Glück haben.“ Später an diesem Abend wird es noch um Winterkorn, die Boni-Zahlungen bei der Deutschen Bank, die immensen Kosten für den Bau der Elbphilharmonie und die unfair verteilten Entgelte für die Stromnetze gehen. „Ich habe immer öfter das Gefühl, dass die Politik einen guten Willen hat und auch ganz viel versucht, aber gegen die Wirtschaft gar nicht ankommt“, sagt Thoms und schenkt Heinold neu ein.

Die Tee-Mischung sei speziell für diesen Abend, sagt sie. Er ist mit einem Hauch von Anis. Heinold nimmt einen Schluck. Sie spricht über die Annahmen, von denen sie ausgehen muss. Gerade einmal zwei Institute geben die weltweiten Prognosen für Charterraten ab. „Die müssen aber auch richtig liegen“, sagt Heinold. Sie setze auf Berater, vertraue dem Aufsichtsrat. Was die Bank das Land am Ende kosten wird, könne heute niemand sagen.

Einen wirklichen Rat hat auch Thoms nicht für sie an diesem Abend. Allenfalls mehr Verständnis. Sie könne den Frust verstehen, sagt Heinold, den Ärger. Das sei für die Steuerzahler bitter – und für Heinold selbst gilt das wohl nicht minder. „Wenn ich was für den sozialen Bereich tun will, muss ich Finanzministerin werden“, hatte sie eingangs beiläufig gesagt, als sie kurz über ihren Weg ins aktuelle Amt gesprochen hatte. Nun sitzt sie da, auf der Holzbank der Familie Thoms – mit dem überschaubaren Haushalt des Landes Schleswig-Holstein auf der einen, der HSH Nordbank mit all ihren Altlasten auf der anderen Seite. Beim Haushalt komme sie aus Terminen, in denen Ausgabenwünsche wie zum Beispiel jene der Sozialministerin von 100.000 Euro auf 80.000 Euro gestutzt werden, „damit das passt“. Im Anschluss ginge es dann zur HSH Nordbank. „Und da taucht die Frage auf, sind es 2,4 Milliarden, sechs Milliarden oder fünf Milliarden Euro.“ Thoms kann es nicht fassen.

„Es gehört uns“, sagt die Ministerin beharrlich. „Alles gehört uns.“ Die Bank, die Kredite, die Schulden. Heinold ist dort, wo sie am Anfang des Abends war – und muss los. Am nächsten Morgen muss sie wieder in den Landtag. Wieder für die Altlasten der HSH Nordbank gerade stehen. Sie verabschiedet sich in die Dunkelheit des Abends. Brigitte Thoms und ihr Mann schließen hinter der Ministerin die Tür.

Sie habe so etwas noch nie gemacht, sagt Heinold, als sie draußen vor dem Haus in Munkbrarup steht. Die Temperaturen sind in der letzten Stunde gefallen. Das Thermometer zeigt zwei Grad unter null. Der Fahrer der Finanzministerin wartet. Man habe Sie allerdings auch noch nie zuvor in einem Leserbrief zum Tee eingeladen, sagt sie.

von Till H. Lorenz

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:44 Uhr