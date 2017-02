Bad Segeberg : Brand neben Vitalia Seehotel: Polizei sucht nach Ursache

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Bad Segeberg | Die Polizei ermittelt nach dem Brand in einem Wohnhaus neben dem Vitalia Seehotel in Bad Segeberg. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Renovierungsarbeiten am Gebäude das Feuer verursacht hätten.

Das Feuer war in einem Verteilerkasten im ersten Stock des Hauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Verteilerkasten befand sich demnach in einem Technikraum.

Bei dem Brand am Montag wurden zwei Menschen schwer und sieben leicht verletzt.

07.Feb.2017 | 09:00 Uhr

