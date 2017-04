Kreis Herzogtum Lauenburg : 32-Jährige bei Unfall auf der B 207 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 207 in Höhe Einhaus (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwochnachmittag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Ein 79-jähriger Mann aus Flensburg befuhr mit seinem Pkw Tiguan die B 207 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Ratzeburg. In Höhe der Gemeinde Einhaus kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw Mazda einer 32-jährigen Frau aus dem Bereich Ratzeburg zusammen.

Hierbei wurde die Frau eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die B 207 war für circa drei Stunden voll gesperrt.

erstellt am 26.Apr.2017 | 19:31 Uhr