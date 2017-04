Zeugen nach Unfall vor Gaststätte gesucht

Burg/Dithmarschen (ots) - Am Dienstag, 18. April, gegen 17:35 Uhr,

kam es in der Buchholzer Straße, in Burg, in Höhe der Gaststätte

"Holsteinisches Haus", zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich

entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch die Berührung wurden beide

Fahrzeuge leicht beschädigt. Einer der Verkehrsteilnehmer teilte der

Polizei mit, dass zum Unfallzeitpunkt ein Fahrzeug vor der Gaststätte

geparkt habe. An diesem Fahrzeug sei einer der Fahrzeugführer links

vorbeigefahren und deswegen auf seiner Fahrspur zu weit links

gefahren. Die Polizei in Burg bittet, dass sich etwaige Zeugen und

auch der Fahrzeugführer des geparkten Fahrzeuges unter der

Telefonnummer 04825 2310 melden.



Peter Berndt









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

