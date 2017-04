Wedel - Halbmarathon - Polizei rechnet mit Verkehrsstörungen

Bad Segeberg (ots) - Am 30. April 2017 findet der 1. Wedeler

Halbmarathon statt. Verkehrsteilnehmer müssen an dem Tag mit

Verkehrsbehinderungen rechnen.



Um 10 Uhr startet in der Bahnhofstraße, in Höhe der Welau Arcaden,

das 10-km-Feld, zehn Minuten später das Feld der Halbmarathonläufer

im Bereich des Rathausplatzes.



Um die etwa 400 Läufer sicher in den Auweidenweg zu führen, sperrt

die Polizei die Bundesstraße 431 in Höhe der Einmündung der

Bahnhofstraße zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr vollständig ab.



Eine weitere temporäre Vollsperrung erfolgt seitens der Polizei

bei der Querung der Pinneberger Straße und Ableitung des Verkehrs in

den Breiten Weg zwischen 10:05 Uhr und 10:30 Uhr.



Schlussendlich kommt die Polizei in der Ortschaft Holm zum

Einsatz. Hier muss ebenfalls die B 431 gesperrt werden. Allerdings

rechnen die Beamten damit, dass das Feld dort bereits so weit

auseinandergerissen ist, dass aufgestauter Verkehr auf der

Bundesstraße zwischen den Läufern und Läufergruppen voraussichtlich

immer mal wieder frei gegeben werden kann. Das Zeitfenster für

mögliche Störungen liegt hier zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr.



Weitere Details über die Laufstrecke sowie weitere Absperrungen im

öffentlichen Verkehrsraum sind der Pressemitteilung der Stadt Wedel

unmittelbar zu entnehmen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

