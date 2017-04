Wedel, Feldstraße / Radfahrer fährt mit 2,62 Promille ein Kind an und verletzt es dabei leicht

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 26.04.17, fuhr ein

Radfahrer in Wedel ein Kind an und verletzt es dabei leicht. Der

31-jährige Radfahrer aus Wedel befuhr gegen 15.20 Uhr die Feldstraße

in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei überquerte er laut Zeugenangaben

die Kreuzung Feldstraße/ Am Lohhof bei Rot. Dabei kam es zu einem

Zusammenstoß mit einem Fünfjährigen aus Wedel, der zusammen mit

seiner Mutter die Feldstraße bei Grün überquerte. Der Fünfjährige

wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht

erforderlich. Den eingesetzten Polizeibeamten fiel am Unfallort

Atemalkoholgeruch beim Radfahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Für eine

Blutprobenentnahme wurde er aus Gründen der Eigensicherung vor dem

Transport zur Dienststelle durchsucht. Hierbei entdeckten die Beamten

eine kleine Tüte mit weißen Pulverresten. Aufgrund der auffälligen

Pupillenreaktion wurde daraufhin auch noch ein Drogensoforttest

durchgeführt, der positiv auf Amphetamine ausfiel. Dem 31-Jährigen

wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt in einem

Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger

Körperverletzung und unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz verantworten.

Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der

31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Tütchen mit

den Pulverresten wurde beschlagnahmt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen