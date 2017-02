Wedel: Bombenblindgänger wird entschärft Datum: Samstag, 11. Februar 2017, 13:00Uhr Einsatzort: Tinsdaler Weg / Industriestr. auf dortiger Baustelle

Pinneberg (ots) -



Bei Straßenbauarbeiten im Bereich Tinsdaler Weg / Industriestraße

ist am gestrigen Mittwoch ein Blindgänger gefunden worden. Es handelt

sich um einen Sprengkörper mit einem Gewicht von 250 kg. Die

aufgefundene Bombe ist vom Kampfmittelräumdienst bis zum kommenden

Sonnabend gesichert worden.



Eine Entschärfung und Räumung der Bombe soll am Sonnabend, den

11.02.2017 erfolgen. Hierfür wird ein Radius von 500 m um den Fundort

gesperrt. Dieser von der örtlichen Ordnungsbehörde und der Polizei

festgelegte Sicherheitsbereich muss von allen Personen bis 12.00 Uhr

verlassen werden. Betroffen sind ca. 500 Einwohnerinnen und

Einwohner.



Der Einsatz wird voraussichtlich bis 15.00 Uhr andauern. Für den

gesamten Zeitraum bleibt der betroffene Bereich gesperrt. Es ist mit

Verkehrsbehinderungen zu rechnen, es wird daher geraten, den Bereich

weiträumig zu umfahren. Die Buslinie 189 wird umgeleitet, beachten

Sie die Aushänge an den Haltestellen.



Die Menschen, die keine Unterbringungsmöglichkeit haben, können

sich in der Mensa der Gebrüder-Humboldtschule, Rosengarten 18

einfinden. Die Schule ist ab 10.00 Uhr besetzt.



Im Rathaus wird ein Bürgertelefon mit den Telefonnummern 707-240

und 707-241 eingerichtet. Hier können sich insbesondere die Menschen

melden, die Hilfe beim Verlassen Ihrer Wohnung benötigen. Für sie

werden Transportmöglichkeiten bereitgestellt.



An der Feuerwache, in der Schulauer Straße 101 wird tagsüber ab

10.00 Uhr bis Einsatzende eine Pressestelle eingerichtet. Ein

Pressesprecher ist ab 06:00Uhr unter 0172 4145255 zu erreichen.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse haben die Möglichkeit nach

dem Ende der Arbeiten Aufnahmen von der Einsatzstelle zu machen. Sie

werden dann an die Einsatzstelle begleitet. Auch besteht die

Möglichkeit einen O-Ton mit dem Sprengmeister zu bekommen.









