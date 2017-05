Vorläufige Abschlussmeldung zum Fußballspiel Holstein Kiel und Hansa Rostock

Kiel/ Rostock (ots) - Anläßlich des Fußballspiels Holstein Kiel

und Hansa Rostock war die Bundespolizei mit starken Einsatzkräften im

Kieler Hbf und in den Zügen von und nach Kiel präsent. In der

Anreisephase hat die Bundespolizei die relevanten Züge nach Kiel

begleitet und überwacht. Im Kieler Hbf wurde ein Aufeinandertreffen

der Fangruppen verhindert.



Auch die Rückreisephase verlief bisher ruhig und ohne

Zwischenfälle und die Bundespolizei wird die Züge nach Rostock

polizeilich überwachen. Insgesamt hatte die Bundespolizeidirektion

Bad Bramstedt mehr als 300 Einsatzkräfte im Einsatz und wurde durch

Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei aus den Standorten in

Ratzeburg, Uelzen, Duderstadt und Bad Düben unterstützt. Ein

Hubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz.



Festegellt wurden im Rahmen des Einsatzes -1- Beleidigung sowie

drei Verstösse gegen die Allgemeinverfügung (Verbot des Mitführens

von Glasflaschen etc.), bei denen ein Zwangsgeld festgesetzt wurde.



"Das Einsatzkonzept der Bundespolizei ging auf", sagte Matthias

Menge.









