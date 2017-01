Vermisstenfahndung - Bitte um Rundfunkdurchsage

Ratzeburg (ots) - Schwarzenbek



Seit dem 12.01.2017, 11:25 Uhr, wird der



Herr Thormählen, 77 Jahre, aus Schwarzenbek



vermisst. Herr Thormählen wurde zuletzt am 11.01.2017, 22:00 Uhr,

gesehen.



Herr Thormählen ist vermutlich mit dem PKW "RZ TH 835" (VW Golf,

weiß) unterwegs und möglicherweise desorientiert. Er benötigt keine

lebenswichtigen Medikamente.



Personenbeschreibung:



Statur: Schlank

Körpergröße: 180-182 cm

Scheinb. Alter: 77 Jahre

Haarfarbe: weiß

Augenfarbe: blaugrau



Bekleidung (möglicherweise): schwarzer Wollmantel graue

Schiebermütze



Es wird um eine Rundfunkdurchsage gebeten. Hinweise bitte an die

Kriminalpolizei Geesthacht (Telefon: 04152-8003-0) oder jede andere

Polizeidienststelle.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Marco Hecht-Hinz

- Pressestelle -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

