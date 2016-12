Kiel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Kieler Innenstadt

sind in der Nacht zum Donnerstag sechs Personen verletzt worden.



Am 29. Dezember 2016 gegen 0:55 Uhr kollidierten auf der

Bergstraße zwei PKW, infolgedessen stießen beide PKW gegen ein

Baugerüst. Eine schwerverletzte Frau sowie fünf leichtverletzte

Personen wurden zur weiteren Behandlung in Kieler Krankenhäuser

transportiert. Das beschädigte Baugerüst wurde durch die Feuerwehr

gesichert. Unfallursache und Schadenhöhe werden durch die Polizei

ermittelt.



Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

