Süderau: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Süderau (ots) - Sonntagabend ist ein Motorradfahrer bei einem

Überholvorgang in Süderau tödlich verunglückt. An dem Motorrad und an

einem ebenfalls am Unfall beteiligten Golf entstand Totalschaden.



Kurz vor 22.00 Uhr war ein 59-Jähriger mit seiner Suzuki auf der

Landesstraße 100 aus Richtung der Landesstraße 112 kommend in

Richtung Horst unterwegs. Ausgangs der Ortschaft Süderau

beabsichtigte der aus dem Kreis Pinneberg stammende Zweiradfahrer ein

Tankfahrzeug mit Anhänger zu überholen und bemerkte offenbar erst

während dieses Manövers den Gegenverkehr. Der Biker bremste seine

Maschine ab, verlor dabei die Kontrolle und rutschte in den Wagen

eines aus Richtung Horst kommenden 24-Jährigen, der eine Kollision

nicht mehr verhindern konnte. Der Motorradfahrer stürzte auf die

Fahrbahn, er verstarb noch an der Unfallstelle.



Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die

betroffene Straße kurzzeitig voll gesperrt.



