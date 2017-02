Schwerverletzter nach Verpuffung in einem Betrieb

Bad Segeberg (ots) - Gegen 15:10 Uhr wurde die Feuerwehr Bad

Segeberg zu einer Verpuffung in einem Betrieb in den Asternweg

gerufen. Ein Mitarbeiter zog sich schwere Brandverletzungen zu.

Dieser war gerade damit beschäftigt, einen Behälter mit Lösungsmittel

zu reinigen, wobei es zu diesem Unfall kam.



Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde der Verletzte bereits im

Rettungswagen durch einen Notarzt versorgt und anschließend in das

Uni Klinikum nach Lübeck verbracht.



Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm dann Messungen

vor, die erhöhte Werte ergaben.



Daraufhin wurden Belüftungsmaßnahmen vorgenommen und der

Produktionsbehälter entlüftet und mit Kohlendioxid geflutet, um eine

weiter Gefahr auszuschließen. Diese Maßnahmen zeigten Erfolg, so dass

keine messbaren Werte mehr vorlagen und der Feuerwehreinsatz damit

beendet war.



Das Gebäude wurde durch einen Bausachverständigen begangen, der

jedoch keine relevanten Schäden feststellen konnte.



Zur Art und Höhe des Gebäudeschadens, Art und Schwere der

Verletzungen sowie der Ursache der Verpuffung kann nichts gesagt

werden.



Eingesetzte Kräfte:



6 Fahrzeuge 28 Einsatzkräfte



1 Notarzt 2 Rettunsgwagen



1 Streifenwagen 3 Beamte









Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg

Einsatzleiter vom Dienst

Mark Zielinski

Telefon: +49 (152) 21797265

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-badsegeberg.de



Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell

