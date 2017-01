Schwentinental: Festnahme nach Einbruch - Aufmerksamer Nachbar gab den Hinweis

Schwentinental (ots) - Am Donnerstagabend, um 18:49 Uhr, nahm die

Polizei einen Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus fest.

Ein zweiter Täter ist zurzeit noch flüchtig.



In der Straße Brunsberg hatten Anwohner kurz zuvor laute Geräusche

auf einem unbeleuchteten Grundstück bemerkt. Unverzüglich

hinzugezogene Streifenwagen stellten am Tatort dann den Einbruch

fest. Ein 25-jähriger Täter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndung im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Einer zweiten

Person gelang unerkannt die Flucht vom Tatort.



Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

erforderlichen polizeilichen Maßnahmen laufen zurzeit noch.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04522-5005201 oder

unter dem Polizeiruf 110 jederzeit entgegen.



Wir berichten unaufgefordert nach.



Finn-Ole Henning









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

