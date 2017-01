Schleswig - 53-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Schleswig (ots) - Schleswig - Am Donnerstagmorgen, um 10.06 Uhr,

hat ein betrunkener Fahrzeugführer mit seinem weißen Opel Astra

sämtliche Anhaltesignale der Polizei ignoriert und versucht, sich

einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Es folgte eine

Verfolgungsjagd durch die Flensburger Straße von etwa 1km. Nach

mehreren gefährlichen Fahr - und Überholmanövern des 53-jährigen

Mannes aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde konnte dieser schließlich

von den Beamten des Polizeirevieres in Schleswig gestoppt werden.



Den 53-Jährigen erwartet nun eine umfangreiche Strafanzeige wegen

des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss, der Gefährdung des

Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, sowie

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Durch die Überholmanöver mussten andere Fahrzeugführer teilweise

stark abbremsen oder ausweichen. Die Polizei Schleswig bittet diese

und andere Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise

des weißen Opel Astra Fahrers gefährdet wurden, sich unter der

Rufnummer 04621-840 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

