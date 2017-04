Schenefeld, Königsberger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Fahrzeugdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Samstag, den 22.04.17, 19.00

Uhr, bis Sonntag, 07.40 Uhr, wurde in Schenefeld ein grauer VW T 5

Multivan von einem Grundstück in der Königsberger Straße entwendet.

Der Schaden liegt bei rund 20.000 Euro. Hinweise bitte an die

Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

