Schenefeld (bei Hamburg) - Tödlicher Unfall auf der LSE

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Nachmittag ist es auf der L 103

zu einem Arbeitsunfall gekommen, infolgedessen eine Person tödlich

verunglückt ist.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist gegen 13.30 Uhr ein

26-jähriger Mann beim Einrichten einer Baustelle im Bereich der

Anschlussstelle Schenefeld-Siedlung von einem Baustellenfahrzeug

überrollt worden.



Alarmierte Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei eilten

umgehend zur Unfallstelle, wo der Mann seinen schweren Verletzungen

erlag. Auch ein Notfallseelsorger erschien an der Unfallstelle.



Nähere Angaben zur Unfallursache und zum Unfallhergang können

derzeit nicht gemacht werden.



Die Polizei hat derweil eine Sperrung der LSE in Fahrtrichtung

Süden (Rtg. Schenefeld) eingerichtet und auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Sachverständigen hinzugezogen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen