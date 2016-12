Schellhorn: Schaf offenbar von Hund gerissen

Schellhorn (ots) - Mittwochmorgen wurde auf der Polizeistation

Preetz angezeigt, dass vergangenen Freitagnachmittag offenbar ein

Hund ein Schaf in Schellhorn gerissen hat. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Ein Zeuge hatte beobachtet, wie Freitag zwischen 16 und 17 Uhr ein

dunkler Hund bellend auf den Koppelverbund am Klinkredder gelaufen

sei. Der Hundehalter soll am Koppeltor gestanden und seinen Hund

zurückgerufen haben. Anschließend wurde das schwer verletzte Schaf

aufgefunden, es musste am Samstag aufgrund der schweren Verletzungen

eingeschläfert werden. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit ist es

möglich, dass der Hundehalter nicht mitbekommen hat, dass sein Hund

das Schaf angegriffen hat.



Die Polizei sucht nach dem Hundehalter beziehungsweise weiteren

Zeugen. Die Preetzer Beamten sind unter 04342 / 10 770 erreichbar.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



