RLS NORD: Schwerer Verkehrsunfall in Wester-Ohrstedt

Harrislee (ots) - (do) Bei einem Verkehrsunfall auf der

Landesstraße 38 (Ohrstedt-Bahnhof-Feld, Kreis Nordfriesland) wurde am

Samstagmittag der Beifahrer eines Pkw Daimler (Sprinter) schwer

verletzt.



Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Husum kam es während

eines Abbiegevorgangs eines Milchlasters zu einem Ausweichmanöver

eines nachfolgenden Pkw.



Der hinter dem Lkw befindliche, 25-jährige Sprinter-Fahrer kam aus

bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab

und prallte frontal gegen einen Baum.



Dabei wurde sein 26-jähriger Beifahrer in dem Daimler eingeklemmt

und erlitt schwere Verletzungen.



Zur Klärung der näheren Umstände des Unfalls wurde auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Flensburg ein

Sachverständiger hinzugezogen.



Die Unfallstelle war nach zwei Stunden geräumt.









