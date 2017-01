RLS NORD: Lagebericht der Silvesternacht 31.12.2016 von der Polizeidirektion Flensburg

Flensburg (ots) - Die Silvesternacht im Bereich der

Polizeidirektion Flensburg verlief mit 316 Einsätzen in der Zeit von

18:00 Uhr bis 05:00 Uhr und den üblichen gesteigerten Einsatzzahlen

an Körperverletzungen (21), Sachbeschädigungen und brennenden

Containern/Mülleimern und sonstigen kleinen gemeldeten Feuern im

Großen und Ganzen ruhig.



Die Silvesterveranstaltungen auf Sylt waren gut besucht, an der

Westerländer Strandpromenade fanden sich ca. 10.000 Besucher und in

Wenningstedt ca. 3.000 - 4.000 Besucher ein. Die Veranstaltungen

verliefen ohne besondere Vorkommnisse.



An der Flensburger Hafenspitze versammlten sich ca. 2.000

Personen, auch hier kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.



In Breklum im Kreis Nordfriesland brannte aus noch ungeklärter

Ursache in einem Carport ein Pkw vollständig aus. Personen kamen

nicht zu Schaden. In Flensburg wurden 2 Kräder durch Brandstiftung

gänzlich zerstört.



In Humptrup im Kreis Nordfriesland wurde bei der Sprengung eines

Zigarettenautomaten erheblicher Sach- und Gebäudeschaden verursacht,

Personen wurden nicht verletzt.



In Flensburg kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung

eines Streifenwagens. Dieser kollidierte unter in Anspruchnahme von

Sonder- und Wegerechten im Bereich der ZOB-Kreuzung mit einem anderen

Pkw. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. An den Pkw entsand

Sachschaden.









Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930230

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de



Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

