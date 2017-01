RKiSH: Deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen bei Unwetterlage - Knapp 200 Einsätze durch Glatteis

1 von 1 1 von 1

Heide / Pinneberg (ots) -



Eine ausgeprägte Unwetterlage hat am Samstag die Mitarbeiter der

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH stark

gefordert. Minustemperaturen, Glatteis und gefrierender Regen sorgten

im Tagesverlauf für ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Die Vorhaltung der

Rettungsmittel wurde um insgesamt 14 Einsatzfahrzeuge verstärkt, um

der großen Anzahl von Notrufen schnellstmöglich gerecht zu werden.

Der Einsatzschwerpunkt hat sich im Laufe des Tages von Norden nach

Süden verschoben.



Bereits am Vormittag war in den für die RKiSH zuständigen

Leitstellen West in Elmshorn und Mitte in Kiel eine deutlich erhöhte

Anzahl von Notrufen festzustellen, die sich inhaltlich meistens um

glatteisbedingte Unfallmeldungen drehte. Viele Menschen sind auf

glatten Wegen, Straßen und Plätzen gestürzt und haben sich dabei

verletzt.



"Teils schwere Knochenbrüche, Prellungen sowie Platz- und

Schürfwunden waren das typische Verletzungsmuster, das die

Notfallsanitäter und Rettungsassistenten der RKiSH hauptsächlich

vorgefunden, vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in die

umliegenden Kliniken transportierten." beschreibt Christian Mandel,

Pressesprecher der RKiSH die häufigsten Einsatzsituationen vom

gestrigen Tag.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den ganzen Tag vor

extremen Glatteis gewarnt. Am Vormittag trafen die Verantwortlichen

der RKiSH zusammen mit der Leitstelle West in Elmshorn die

Entscheidung, die Rettungsmittelvorhaltung in den Kreisen

Dithmarschen und Steinburg um drei Rettungswagen zu erhöhen. Zu dem

Zeitpunkt lag der Einsatzschwerpunkt mit gesteigertem

Einsatzaufkommen in diesem Bereich.



"Nötig wurde die Erhöhung nicht nur durch eine gestiegene Anzahl

an Notfällen, sondern auch dadurch, dass die Einsätze bei den

extremen Straßenverhältnissen länger dauern." erklärt Stefan

Denschstädt als zuständiger Leiter für Einsatztaktik der RKiSH die

Entscheidung. "Im Kreis Rendsburg-Eckernförde war das höchste

Einsatzaufkommen am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr messbar, eine

Anhebung der Rettungswagenanzahl war allerdings nicht erforderlich.",

so Denschstädt weiter.



Kurz nach Mittag hat sich der Einsatzschwerpunkt dann spürbar

Richtung Süden in den Kreis Pinneberg verlagert. Hier wurden zur

Bewältigung der Lage unverzüglich die dienstfreien Kräfte der RKiSH

alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit haben die Kollegen zehn

zusätzliche Rettungs- und Krankentransportwagen in den Dienst

genommen, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Damit wurden 14

Rettungsmittel zusätzlich in Dienst genommen. In Dithmarschen

unterstützte das DRK Heide im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit

der Besetzung von zwei Rettungsmitteln.



Insgesamt 169 glatteisbedingte Einsätze bearbeiteten die

Rettungskräfte der RKiSH in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und

Pinneberg. Aus dem Versorgungsbereich Rendsburg-Eckernförde kamen

seit gestern Morgen noch gut 30 hinzu.



In einer Vielzahl der Notfälle war auch die Hilfe der freiwilligen

Feuerwehren erforderlich, um den Rettungswagen wieder zur freien

Fahrt zu verhelfen, wenn sie sich auf dem Glatteis "festgefahren"

hatten. Auch unterstützten die Feuerwehrleute die Rettungskräfte beim

sicheren Transport der Patienten vom Unfallort bis in den

Rettungswagen.



Die Kliniken reagierten ebenfalls auf die Wetterlage und die damit

große Patientenanzahl. Für etliche Patienten bedeutete der

glatteisbegleitete Versuch des Wintereinbruchs aufgrund ihrer

Verletzungen allerdings nicht nur eine ambulante Versorgung, sondern

gleich einen mehrtätigen Klinikaufenthalt.



Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der RKiSH, des DRK,

der freiwilligen Feuerwehren, und allen, die sich bereiterklärt

haben, für außergewöhnliche Lagen in ihrer Freizeit erreichbar zu

sein. Wir danken auch für die gute Zusammenarbeit an den

Einsatzstellen, in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und den beiden

für uns zuständigen Leitstellen in Elmshorn und Kiel.



