Rendsburg und Kreisgebiet - Einsatzgeschehen zu Silvester

Rendsburg und Kreisgebiet (ots) - 170101-2-pdnms

Einsatzgeschehen in Rendsburg (und Kreisgebiet)



Rendsburg. Ruhiger Jahreswechsel für die Polizei. Die Beamten der

Regionalleitstelle in Kiel dokumentierten 97 Einsätze (101 im

Vorjahr) für den Zeitraum vom 31.12.16 (18 Uhr) bis 01.01.17 (6 Uhr)

im gesamten Kreisgebiet. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers

Rendsburg waren es 35 Einsätze, darunter vier Körperverletzungen (elf

im Vorjahr). In den meisten Fällen spielte Alkohol eine Rolle. Danach

folgten quantitativ Streitigkeiten allgemeiner Art (auch

Familienstreitigkeiten), Ruhestörungen und Sachbeschädigungen, meist

durch Böller. Um 22 Uhr brannte ein Altkleidercontainer in der

Vierzonstraße. Die Feuerwehr rückte aus. Um 00.20 Uhr wurde eine

Person durch Böller verletzt. Um 4 Uhr wurden aus der

Bertha-von-Suttner-Straße in Büdelsdorf brennende Mülltonnen gemeldet

und um 05.30 Uhr nahmen die Beamten eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung in der Nobiskrüger Allee auf. Dort waren

Außenspiegel an einem Pkw beschädigt worden. Zwei Verdächtige wurden

beobachtet, als sie in Richtung Sportplatz flüchteten. Und in Bendorf

fiel um 03.50 Uhr ein betrunkener Mofafahrer einer Polizeistreife

auf. Der 46-jährige Fahrer pustete knapp 1 Promille. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen, das Mofa musste er stehen lassen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen