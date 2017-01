Rendsburg - Motorrollerfahrer gesucht

Rendsburg (ots) - 170110-1-pdnms Motorrollerfahrer gesucht



Rendsburg. Die Polizei in Rendsburg sucht den Fahrer eines

weinroten Motorrollers nach einem Unfall. Dieser befuhr Montagmorgen

(09.01.17, 09.15 Uhr) die Wallstraße aus Richtung Am Holstentor

kommend. In Höhe Gerbergang stürzte er. Ein Fußgänger (31) wich mit

einem beherzten Sprung zu Seite aus, verletzte sich dabei aber schwer

am Fuß und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der

Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort. Er und eventuelle Zeugen

werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 208-450 in

Verbindung zu setzen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

