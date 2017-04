Rendsburg - Bilanz Tuningtreffen

Rendsburg (ots) - 170414-1-pdnms Bilanz Tuningtreffen in

Rendsburg. Der diesjährige Carfreitag war spürbar schlechter

besucht als in den Vorjahren. Die Polizei zählte mit rund 500

Fahrzeugen rund ein Drittel weniger als 2016. Die Anzahl der Besucher

wird etwas großzügig auf rund 1500 geschätzt. Die Beamten des

Polizei-Bezirksreviers Rendsburg wurden auch in diesem Jahr wieder

unterstützt von sachkundigen Beamtinnen und Beamten en aus dem

gesamten Land Schleswig-Holstein. Die Stimmung war trotz des kühlen

und windigen Wetters ausgeglichen bis gut. Bilanz: Einsatzzeit 7 Uhr

bis 15 Uhr. An zwei Kontrollstellen wurden 176 (434 in 2016)

Fahrzeuge überprüft. Gegen 17 Fahrer wurden

Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, in 25 Fällen

Verwarnungsgeldangebote ausgestellt. 38 Fahrer erhielten einen

Kontrollbericht wegen fehlender Ausrüstungsgegenstände oder

Fahrzeugmängeln. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt wegen erheblicher

Mängel an der Auspuffanlage untersagt. Bei stationären und mobilen

Geschwindigkeitskontrollen wurden rund 370 Fahrer gemessen, die zu

schnell unterwegs waren. Sie erhalten in Kürze entsprechende

Verwarnungsgeldangebote. Ein Videowagen der Polizei maß auf der A 210

einen Autofahrer, der statt der erlaubten 120 km/h mit 193 unterwegs

war. 1200 EUR Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in

Flensburg sind die Folge. Auf der B 77 bei Ahrenstedt (Fahrtrichtung

Süden) passierte ein Autofahrer mit 174 statt der erlaubten 100 km/h

die Messstelle: 440 EUR, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in

Flensburg.



