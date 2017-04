Rellingen, Hauptstraße / Radfahrerin wird bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 28.04.17, kam es in Rellingen

zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin schwere Verletzungen

erlitt. Ein 42-Jähriger aus Hamburg befuhr mit einem Lkw

Mercedes-Benz den Baumschulenweg und wollte gegen 10.45 Uhr an der

Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierzu hielt er

aufgrund der Vorfahrtsregeln zunächst an. Aufgrund des hohen

Verkehrsaufkommens stockte der Verkehr in der Hauptstraße, so dass

ein Linienbusfahrer, der Richtung Pinneberg fuhr, in der Hauptstraße

vor dem Baumschulenweg stoppte und den Kreuzungsbereich frei hielt.

Der Lkw-Fahrer versuchte in den fließenden Verkehr einzufahren und

übersah dabei eine von links kommende 79-jährige Radfahrerin aus

Rellingen, die auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch

die Rentnerin von ihrem Pedelec stürzte. Hierbei zog sie sich schwere

Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins AK

Heidberg gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der

Sachschaden ist nur gering. Die Unfallstelle wurde für die

Rettungsarbeiten voll gesperrt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

