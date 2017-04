Quickborn - Polizei erbittet Hinweise nach Unfallflucht

Bad Segeberg (ots) - Im Bereich der Bahnhofstraße ist es gestern

Vormittag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die

Polizei weitere Zeugen sucht.



Ein Verkehrsteilnehmer soll in der Zeit zwischen zehn und 11 Uhr

einen vor einem dortigen Blumenladen abgestellten PKW beschädigt und

seine Fahrt daraufhin unbeirrt fortgesetzt haben.



An dem schwarzen Golf IV entstand aufgrund der Beschädigungen ein

Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 500 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen

können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04106-63000 der

Polizei Quickborn mitzuteilen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

