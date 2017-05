Quickborn - Polizei erbittet Hinweise nach Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Quickborn

zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen sowie an

einer Lichtsignalanlage am Bahnhof gekommen. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa

600 Euro.



Unbekannte zerstachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der

Feldbahnstraße jeweils die Vorder- und Hinterreifen insgesamt dreier

dort abgestellter Fahrzeuge. Betroffen waren die Besitzer von Autos

der Hersteller Ford, Renault und Chrysler.



In derselben Nacht randalierten bislang unbekannte Personen im

Bereich des Quickborner Bahnhofs, so beschädigten die Unruhestifter

unter massiver Gewalteinwirkung eine Lichtsignalanlage im Bereich der

AKN-Haltestelle und warfen eine abgebrochene Blendkappe der

Ampelanlage auf die Querung des Gleisbettes.



Im Rahmen der fortschreitenden Ermittlungen bitten die Beamten der

Polizeistation Quickborn unter 04106-63000 um weitere Zeugenhinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

