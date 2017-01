Preetz: Steine aus Mauer auf Gehweg geworfen - Polizei sucht Zeugen

Preetz (ots) - Die Preetzer Polizei sucht Zeugen.



Sie wurde von einem Passanten auf eine größere Anzahl Mauersteine

aufmerksam gemacht, die an der Schellhorner Straße zwischen

Mühlenberg und Schwebstöcken in Fahrtrichtung Schellhorn linksseitig

auf einem Gehweg lagen. Diese stammen aus einer neben dem Gehweg

stehenden Mauer.



Als Tatzeit wird der Zeitraum zwischen Sonnenuntergang am 31.

Dezember und 07:25 Uhr am 1. Januar angenommen.



Zeugen können sich unter 04342-10770 bei der Polizei melden.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen