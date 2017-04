Polizeidirektion Lübeck / Vermisster Jetskifahrer leblos geborgen

Lübeck (ots) - Der am Samstagnachmittag (15.04.2017) von seiner

Frau als vermisst gemeldete Jetskifahrer aus Niedersachsen wurde am

heutigen Sonntagvormittag (16.04.2017) leblos bei Dahme an den Strand

gespült.



Ein 50-jähriger Mann aus Niedersachsen begab sich am Samstag

(15.04.) gegen 14.30 Uhr mit einem Jetski von Grömitz aus auf die

Ostsee. Der Mann war mit einem Neoprenanzug und einer

Prallschutzweste ausgestattet und führte ein eingeschaltetes

Smartphone mit. Gegen 18.35 Uhr meldete seine Frau ihn als Vermisst.

Unter Koordinierung der Seenotleitung Bremen wurde eine weiträumige

Suchaktion eingeleitet, an der verschiedene Seenotrettungsboote,

Wasserschutz- und Bundespolizeiboote, ein Fahrzeug der

Fischereiaufsicht, jeweils ein Such- und Rettungshubschrauber der

deutschen und der dänischen Marine, ein Bundespolizeihubschrauber und

ein Flächenflugzeug der deutschen Marine beteiligt waren.



Die Suche wurde in der Nacht ergebnislos abgebrochen und am

heutigen Sonntagmorgen (16.04.2017) wieder aufgenommen.



Am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr wurde der Jetski führerlos zirka

vier Seemeilen nördlich der Insel Poel (MV) gesichtet und von einem

Seenotrettungsboot nach Timmendorf auf Poel eingeschleppt. Nahezu

gleichzeitig wurde eine leblose, männliche Person bei Dahme

(Ostholstein) an den Strand gespült.



Es handelte sich bei dieser leblosen Person um den vermissten

Jetskifahrer.









Rückfragen möglich bis 14.00 Uhr an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0171 - 30 45 338



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen