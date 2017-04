Polizeidirektion HL / Wahlkampfveranstaltung Willy-Brandt-Allee 31, "Media Docks"

Lübeck (ots) - Am heutigen Mittwochabend (19.04.2017) fand in den

Lübecker Media Docks eine Wahlkampfveranstaltung der AfD Schleswig -

Holstein statt. Zeitgleich war eine Gegenkundgebung "Solidarisch

gegen den Hass" bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck

angemeldet und genehmigt worden.



Die Polizeidirektion Lübeck hatte sich auf diese Einsatzanlässe

eingestellt. Ziel war es, die Veranstaltung zu schützen und die

Durchführung der angemeldeten Kundgebungen zu gewährleisten.



Als Gäste der Veranstaltung der AfD waren Herr Prof. Dr. Jörg

Meuthen (Sprecher der AfD Bund; MdL Baden-Württemberg und

Fraktionsvorsitzender) sowie Herr Guido Reil (Landtagskandidat der

AfD Nordrhein-Westfalen) angekündigt. Beide erreichten den

Veranstaltungsort ohne Komplikationen. Die Veranstaltung begann gegen

19:30 Uhr und wurde von 108 Personen besucht.



Dem Aufruf "Solidarisch gegen den Hass" folgten ca. 150 Personen.

Es wurden ein Lautsprecherwagen sowie ein Megafon eingesetzt. Die

Kundgebung wurde von der Anmelderin um 20.10 Uhr als beendet erklärt.



Der polizeiliche Einsatz endete gegen 22.15 Uhr ohne Vorkommnisse.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen