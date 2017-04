Pöschendorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Pöschendorf (ots) - Bereits am 10. April 2017 ist es in

Pöschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Vermutlich am oder auf den 10. April 2017 war ein unbekanntes

Fahrzeug auf der Dorfstraße aus Richtung Schäferkoppel kommend in

Richtung Ortsmitte unterwegs. Am Ortseingang geriet das Fahrzeug in

einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, touchierte das

dortige Ortschild und riss es dabei komplett aus dem Boden. Im

Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Ort. Da er sich bis

heute nicht gemeldet hat, sucht die Schenefelder Polizei nun nach

Zeugen, die unter der Telefonnummer 04892 / 899260 Hinweise auf ihn

geben können.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

