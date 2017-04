Pinneberg - Polizei nimmt Handydieb fest

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei hat am vergangenen Freitagabend

dank aufmerksamer Zeugen einen 24-jährigen Mann in einem

Geschäftshaus im Westring festgenommen.



Der Festnahme war ein versuchter räuberischer Diebstahl

vorausgegangen. Mitarbeitern des Famila-Marktes war der Mann mit

Rucksack im Bereich einer im Geschäft befindlichen Glasvitrine

aufgefallen, infolgedessen der Ladendetektiv die Person zur Rede

stellen wollte. Es folgte ein sofortiger Fluchtversuch des Mannes, in

dessen Rahmen er sich nach einer kurzen Rangelei zunächst befreien

konnte, später jedoch gegen eine Schiebetür im Bereich des

Haupteinganges rannte und diese dadurch beschädigte.



Die eintreffenden Polizisten entdeckten im weiteren Verlauf

Smartphones in einem Wert von knapp 7.000 Euro bei dem Mann und

nahmen den 24-jährigen aus dem Landkreis Harburg fest.



Die Kriminalpolizei Pinneberg prüft derweil einen Zusammenhang zu

weiteren ähnliche gelagerten Taten in verschiedenen Famila-Märkten im

Norden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten Beamte der

Kriminalpolizei den Mann am Samstagnachmittag einem Haftrichter beim

Amtsgericht Elmshorn vor. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen

Fluchtgefahr gegen den 24-Jährigen, so dass er sich derweil

schlussendlich in Untersuchungshaft befindet.









