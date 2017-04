PD Lübeck/Polizeidirektion Ratzeburg- Autobahn 24, Parkplatz Gudow, Richtung Berlin / Unfall mit einer tödlich verletzten Person

Lübeck (ots) - Am heutigen Sonntag, 30.04.) kam es gegen 11.40 Uhr

zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fußgänger auf der Autobahn

von einem Pkw erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Polizeibeamte sind vor Ort.



Die Autobahn 24 ist zeitweise weiterhin voll gesperrt. Die

Maßnahmen vor Ort werden voraussichtlich noch eine Stunde in Anspruch

nehmen. Der Straßenverkehr ist dadurch im Teilbereich Gudow stark

eingeschränkt. Es werden die Ausweichstrecken empfohlen.



Die Pressearbeit zu diesem Sachverhalt übernimmt die PD Lübeck.

Eine Folgemeldung wird von hier aus veranlasst. Sie erhalten zu

diesem Sachverhalt keine O-Töne.









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg/

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0171-290 11 11

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen