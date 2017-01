Osterrönfeld / Kreis RD-ECK - Gasexplosion

Osterrönfeld / Kreis RD-ECK (ots) - 170115-1-pdnms Gasexplosion

in Osterrönfeld



Osterrönfeld / Kreis RD-ECK. Bei einer Explosion in einem

Einfamilienhaus in Osterrönfeld (Dorfstraße) wurden heute insgesamt

fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Gegen 15.30 Uhr (15.01.17)

melden Anwohner eine Explosion und Feuer. Feuerwehr und Polizei

rückten mit einem Großaufgebot (mehr als 100 Einsatzkräfte) an die

Unglücksstelle. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das

Gebäude in voller Ausdehnung. Teile der Hauswand waren geöffnet. Die

Dorfstraße ist für den Lösch- und Rettungseinsatz voll gesperrt. Zwei

Rettungshubschrauber landeten und brachten die beiden

Schwerverletzten in eine Lübecker Spezialklinik. Zur

Explosionsursache können noch keine gesicherten Erkenntnisse

mitgeteilt werden. Angeblich sollen eine Gasflasche und ein Gasofen

eine Rolle spielen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Zurzeit ist die Feuerwehr mit den letzten Löscharbeiten beschäftigt.

Neben der Polizei sind allein über 100 Kräfte der Feuerwehren aus

Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schilldorf und Rendsburg im Einsatz.

Darüber hinaus die Technische Einsatzleitung, drei Rettungswagen und

der stellvertretende Kreiswehrführer. Vorsorglich wurden drei

Bewohner des Nachbarhauses evakuiert.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

