Oldersbek (Kreis NF): Feuer in Maschinenhalle

Oldersbek (Kreis NF) (ots) - In der Husumer Straße in Oldersbek

ist am Samstagabend gegen 18:45 Uhr eine 300m2 große Maschinenhalle

abgebrannt. Die Maschinenhalle grenzte an ein Wohnhaus an. Ein

Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Ausgelöst wurde das

Feuer vermutlich durch in der Halle stattgefundene Schweißarbeiten.



Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand ein Sachschaden

in derzeit unbekannter Höhe.



Die Husumer Straße war für die Lösch - und anschließenden

Aufräumarbeiten für rund 3 ½ Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei

hat noch am Abend die ersten Ermittlungen aufgenommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

