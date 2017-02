Oldenswort (Kreis NF): Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Oldenswort (Kreis NF) (ots) - Die Polizei in Tönning sucht Zeugen

nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 01.02.17 gegen 18:40

Uhr in Höhe des Herrenhauses Oldenswort ereignet hat.



Eine 60-jährige Frau war mit ihrem BMW von der Fahrbahn

abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Die

Frau wurde leicht verletzt.



Zur Unfallzeit sollen der BMW-Fahrerin zwei Pkw entgegen gekommen

sein. Einer davon fuhr soweit links, dass sie ausweichen musste und

in den Graben fuhr.



Zeugen sowie die beteiligten Autofahrer werden gebeten, sich bei

der Polizei in Tönning unter: 04861-6170660 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

