OH-Stockelsdorf / Unfallflucht in Stockelsdorf - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Dienstag (25.04.2017) ereignete sich in der

Segeberger Straße in Stockelsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Die

Polizei sucht Zeugen.



Gegen 09:00 Uhr stellte eine Lübeckerin ihren weißen VW UP in der

Segeberger Straße gegenüber des dortigen Pflegeheims ab. Als die Frau

um 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen,

dass ihr PKW am Radkasten hinten links beschädigt war. In diesem

Bereich waren Lackkratzspuren und roter Fremdlack zu erkennen. Zudem

war die Tür hinten links stark eingedrückt. Die alarmierten Beamten

der Polizeistation Stockelsdorf fanden neben dem betroffenen Fahrzeug

auch noch einen fremden roten Rückstrahler auf dem Boden. Es besteht

der Verdacht der Verkehrsunfallflucht.



Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein roter PKW, der

Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite aufweisen dürfte.

Der Spurenlage nach könnte sich an der rechten Fahrzeugseite auch ein

Trittbrett zum Einsteigen befinden.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation

Stockelsdorf unter der Telefonnummer 0451/ 498560 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

