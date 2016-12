OH-Sierksdorf / bei Unfall Glück gehabt

Lübeck (ots) - Eine 18-jährige Ostholsteinerin hat am gestrigen

Mittwochabend (28.12.) bei ihrer Autofahrt Glück gehabt. Sie blieb

beim Unfall unverletzt.



Die junge Frau verlor gegen 19.30 Uhr in der Straße Arfrade

offenbar die Kontrolle über ihren Fiat Seicento und streifte einen

parkenden Seat Leon, welcher auf einer Grundstückseinfahrt geparkt

war. Eine Hecke bremste endgültig die Fahrt.



Die junge Frau blieb unverletzt; der Fiat stellt einen

wirtschaftlichen Totalschaden dar und musste abgeschleppt werden.









