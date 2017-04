OH-Oldenburg in Holstein / Erwischt! - 21 Schokoladenosterhasen entwendet

Lübeck (ots) - Am Mittwochvormittag (12.04.2017) wurden aus einem

Supermarkt in Oldenburg in Holstein 21 Schokoladenosterhasen

entwendet. Der dreiste Osterdieb konnte noch vor Ort gestellt werden.



Gegen 11.00 Uhr fiel einer Kundin in einem Supermarkt an der

Göhler Straße in Oldenburg ein Mann auf, der sich auffällig zwischen

den Regalen bewegte. Die 38-jährige Zeugin beobachtete, wie er

mehrere Schokoladenosterhasen aus der Auslage entnahm und diese in

einem Stoffbeutel versteckte. Der Mann ging anschließend an der

Supermarktkasse vorbei, ohne die Osterhasen zu bezahlen. Von der

Zeugin informierte Mitarbeiter des Supermarktes sprachen den Mann an

und alarmierten die Polizei. Bei der Inaugenscheinnahme des

Stoffbeutels stellten die Beamten der Polizeistation Oldenburg

insgesamt 21 Schokoladenosterhasen im Wert von circa 73 Euro fest.

Die Ware verblieb im Supermarkt. Nach erfolgter

Personalienfeststellung wurde der 54-jährige Ostholsteiner entlassen.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

